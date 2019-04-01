Зеленский сохраняет лидерство после обработки 40% протоколов

ЦИК Украины обработала 41,59% протоколов. В итоге продолжает лидировать Владимир Зеленский — на данный момент он набирает 30,20% голосов. Петра Порошенко поддержали 16,67% граждан, Юлию Тимошенко — 13,13%.
Ранее экзитполы показывали схожие результаты: Владимир Зеленский по итогам опросов избирателей набрал 30,1% голосов, Пётр Порошенко — 18,5% голосов. На третьем месте Юлия Тимошенко — 14%.
Как сообщал Лайф, в 20:00 мск закрылись избирательные участки на Украине, однако за границей голосование продолжалось. Буквально час назад закрылся последний участок — в Сан-Франциско, теперь первый тур выборов украинского лидера можно считать состоявшимся.
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