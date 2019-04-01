Три человека погибли в ДТП в Ярославской области

Три человека погибли в результате столкновения двух авто на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области, сообщает ТАСС.

— По предварительной информации, Lada Granta, двигающийся со стороны Москвы, вышел на встречную полосу и столкнулся с Renault Duster. Погибли на месте три человека — водитель и пассажир Lada, пассажир Renault, — говорится в сообщении.

Также один мужчина был госпитализирован с обширными травмами. Обстоятельства аварии устанавливает полиция.