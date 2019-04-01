Сильный ветер и дождь обещают в Москве 1 апреля

В первый день апреля жители Московского региона ощутят на себе влияние холодного атмосферного фронта. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

В столице будет облачно, ожидаются кратковременный дождь и мокрый снег. Также москвичей предупреждают о похолодании и сильных порывах ветра.

Днём в Москве прогнозируется от +4 до +6 °С, а в Московской области столбик ртутного термометра днём поднимется до +2...+7 °С. Ветер северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст.