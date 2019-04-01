В ЦИК Украины рассказали о лидерах голосования по регионам страны

По данным избирательной комиссии, абсолютным лидером в 20 областях Незалежной стал Владимир Зеленский.

После подсчёта 27–54% протоколов в 24 регионах Украины и Киеве Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты по лидерам президентской гонки в разных частях страны. Абсолютное преимущество имеет глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. Он занял первую строчку в голосовании 20 регионов. Самую большую поддержку он получил на своей малой родине в Днепропетровской области — 44,87% голосов при 48,33% обработанных данных с участков.

Пока что действующий президент Украины Пётр Порошенко стал лидером лишь в трёх областях, и все они находятся на западе страны. Во Львовской области за него проголосовали 22,42% при 34,62% обработанных протоколов. В Тернопольской области — 24,65% при 50,88%. В Ивано-Франковской области — 22,4% при 34,62%.

Занимающий, по предварительным данным, четвёртую строчку общенационального голосования кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко стал лидером в двух восточных областях. В Донецкой области он набрал 34,17% голосов при 35,67% подсчитанных бюллетеней. В Луганской области — 38,47% при 24,62%.

В то же время лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, которая, по данным экзитполов, получила третий результат на выборах, не получила абсолютной поддержки избирателей ни в одном из регионов страны.

Отметим, эти данные примерно совпадают с предварительными результатами экзитполов. Как сообщал Лайф, в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский, он набрал 30,1% голосов. Второе место занимает Пётр Порошенко — 18,5% голосов. На третьем месте Юлия Тимошенко — 14%.