Российские туристы назвали предпочтительные места отдыха в майские праздники

Города России для майского отдыха выбрала наименьшая доля отечественных туристов — всего 2% путешественников.

Более половины сограждан решили не изменять традициям и поехать в Турцию на длинные майские праздники. В страну четырёх морей планируют отправиться почти 60% отечественных туристов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования сервиса Travelata.ru.

На втором месте находится Тунис, но количество бронирований существенно ниже — 12%. Далее, по данным экспертов, идут Греция (6%), ОАЭ и Таиланд (по 3% соответственно).

Поддержать отечественный туризм решилась лишь малая доля путешественников — 2% от всего числа.

Также, согласно данным, большинство путешественников выбрали отели класса люкс. Пятизвёздочные гостиницы забронировали 42% россиян. Ещё 36% выбрали четыре "звезды", а 17% отдали предпочтение трёхзвёздочному проживанию. Экономных путешественников среди соотечественников немного: 2% поедут в отели две "звезды", санатории и пансионаты, 1% — в апартаменты.

По подсчётам интернет-сервиса, средний чек на тур на майские праздники по России составляет 37 тысяч рублей. Заграничные поездки обойдутся в разы дороже. Так, средняя стоимость путешествия на двоих в Турцию — 83 тысячи рублей, в Тунис — 64 тысячи рублей, в Грецию — 81 тысяча рублей. А путёвка в ОАЭ ударит по кошельку побольше остальных — средняя цена за визит в страну Среднего Востока составляет 130 тысяч рублей.

Самая дешёвая поездка на майские праздники, приобретённая в туристическом агентстве, стоила 18 283 рубля. За эти деньги на пять ночей в пансионат Сочи (без питания) поедут один взрослый и один ребёнок.

Самой дорогой на этот же период стала путёвка за 794 309 рублей. За эту стоимость двое взрослых и один ребёнок улетят на 15 ночей на Мальдивы в отель пять "звёзд" по системе обслуживания "всё включено".