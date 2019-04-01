На выборах президента Украины подсчитано более половины голосов избирателей

Абсолютным лидером президентской гонки по-прежнему остаётся шоумен Владимир Зеленский.

Центральная избирательная комиссия Украины обработала уже больше 50% бюллетеней на прошедших накануне президентских выборах. Согласно предварительным данным, с большим отрывом от соперников лидирует глава партии "Слуга народа" и шоумен Владимир Зеленский. За него свои голоса отдали 30,22% избирателей.

На втором месте — действующий президент Украины Пётр Порошенко (16,64%). Третью строчку голосования занимает лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко с результатом 13,08% голосов. На четвёртом месте — кандидат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко. За него отдали свои голоса 11,49% украинцев.

Как сообщал Лайф, эти данные совпадают с предварительными результатами экзитпола. Отметим, если соотношение сил сохранится, то по законам Украины должен пройти второй тур президентских выборов, в который пока что выходят Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.

Всю самую актуальную, подробную и интересную информацию о ходе голосования можно прочитать в нашей текстовой трансляции.