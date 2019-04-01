Социологи назвали любимых юмористов россиян

Неудивительно, но предпочтения более молодого поколения существенно отличаются от старшего.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил, над чьими шутками россияне смеются сильнее всего.

— Любимыми юмористами россияне назвали Михаила Задорнова (21%, среди 45−59-летних — 28%) и Евгения Петросяна (20% — среди всех опрошенных и 28% — среди 60 лет+). В топ-3 "народного" рейтинга юмористов также вошёл Михаил Жванецкий — 9% (14% — среди 60 лет+), — говорится в результатах опроса, которые оказались в распоряжении ТАСС.

При этом молодёжь (от 18 до 24 лет) предпочитает шутки Павла Воли и Гарика Харламова. 5% респондентов назвали своими любимыми юмористами Максима Галкина, Владимира Винокура и Ефима Шифрина.

Любопытно, но почти пятая часть опрошенных (18%) не смогли ответить на поставленный вопрос, а сразу 13% заявили, что у них нет любимого комика.

Больше всего юмористические и развлекательные программы смотрят представители возрастной группы "60+". При этом больше половины россиян (59%) смотрят подобные программы с той или иной периодичностью, 6% делают это ежедневно, 25% — несколько раз в неделю.

По мнению социологов, юмор выполняет функцию психологической разрядки, а с его помощью граждане преодолевают свои страхи и тревоги.