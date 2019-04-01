Штаб Порошенко призвал спокойно встретить его "победу во втором туре"

Сам гарант накануне заявил, что с сегодняшнего дня начинает серьёзную подготовку ко второму туру.

В штабе президента Украины Петра Порошенко выразили уверенность в его победе во втором туре и призвали спокойно встретить данную новость.

— Всех кандидатов призываем спокойно встретить новость о победе Петра Порошенко, — заявил представитель его штаба Максим Саврасов.

Кроме того, он призвал всех проевропейских и демократических кандидатов поддержать действующего гаранта.

Сам Порошенко накануне заявил, что с сегодняшнего дня начинает серьёзную подготовку ко второму туру, а также призвал объединиться кандидатов, стоящих на "патриотической проукраинской платформе".

Напомним, после подсчёта более 50% голосов избирателей лидером по итогам вчерашнего голосования на выборах президента остаётся Владимир Зеленский. Нынешний украинский лидер Пётр Порошенко расположился на второй строчке.