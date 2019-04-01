В Москве завели дело против матери, оставившей сына одного на несколько дней

Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая оставила одного на несколько дней своего ребёнка, нуждавшегося в срочной госпитализации. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Обнаружить девятилетнего мальчика удалось в ходе рейда по квартирам неблагополучных семей. Прибывшие на место сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних вызвали скорую помощь, после чего мальчик был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Позже выяснилось, что женщина уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Несмотря на это, она по-прежнему злоупотребляла крепкими напитками и оставляла сына на несколько дней без еды.