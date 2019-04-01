Названа стоимость самого дорогого авиабилета в Россию из-за рубежа

Рекорд цены за бронирование авиабилетов в этом году превысил прошлогодний в четыре раза и составил 1,5 млн рублей.

Специалисты изучили бронирования авиабилетов за первые три месяца 2019 года и составили рейтинг из десяти наиболее дорогих перелётов в одну сторону, а также сравнили данные с показателями за первый квартал 2018 года, информирует Aviasales.

Первое место в 2019 году заняло бронирование на сумму в четыре раза больше рекорда 2018-го. Группа из четырёх путешественников отдала 1,5 млн рублей за перелёт из Майами в Москву, то есть каждый билет стоил 375 тыс. рублей. В прошлом же году наиболее дорогим бронированием стало путешествие из Панамы в Москву за 400 тыс. рублей.

На втором месте оказались авиабилеты из Майами в Краснодар за 737 тыс. рублей, которые забронировала группа из четырёх человек.

Третью строчку заняло парное бронирование за 596 тыс. рублей в одну сторону из Рио-де-Жанейро в Екатеринбург.

На четвёртом месте оказалось бронирование из Малаги в Москву за 453 тыс. рублей на троих, а пятёрку замыкает перелёт пары из Дубая в Москву за 435 тыс. рублей.

Далее снова идут американские направления. За авиабилеты из Нью-Йорка в Москву пара заплатила 393 тыс. рублей. Один человек отдал 360 тыс. за перелёт Лос-Анджелес — Москва (в обе стороны). А ещё одна пара улетела из Лос-Анджелеса в Санкт-Петербург за 354 тыс. рублей в одну сторону.

На девятом месте оказалось путешествие пары из Пунта-Каны в Москву в одну сторону за 343 тыс. рублей. Завершает рейтинг бронирование авиабилетов на двоих из Ниццы в Москву за 325 тыс. рублей — также в одну сторону.