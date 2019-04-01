Четыре постояльца дома престарелых во Франции умерли после ужина

В настоящее время в больнице находятся ещё 18 человек, состояние 15 оценивается как средней тяжести.

В городе Лерме на юге Франции четыре постояльца дома престарелых скончались и ещё 18 пострадали, предположительно, от пищевого отравления. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Как отмечается, 15 человек в настоящее время находятся в больнице в состоянии средней тяжести, ещё трое — в более лёгком состоянии.

Дом престарелых работает с ноября 2006 года. В нём есть 87 комнат и одно отделение для постояльцев с болезнью Альцгеймера, в котором проживают около 15 человек. В учреждении повара готовят на месте.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в США инвалид пять дней просидел в одиночестве в сгоревшем доме престарелых.