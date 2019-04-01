В Госдуме назвали провалом "майданного" лидера итоги голосования на Украине

Председатель Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал предварительные итоги первого тура президентских выборов на Украине. Как подчеркнул парламентарий, ни один из планов Порошенко — ни инцидент в Керченском проливе, ни "покровительство западных тьюторов" — не помог ему заручиться подавляющей поддержкой избирателей.
— Нельзя исключать того, что во второй тур Порошенко прорывается исключительно благодаря административному ресурсу и различным махинациям. В любом случае предварительные итоги выборов свидетельствуют о провале политики "майданного" президента, — цитирует Слуцкого РИА "Новости".
Напомним, после подсчёта более 50% голосов избирателей лидером по итогам вчерашнего голосования на выборах президента остаётся Владимир Зеленский. Нынешний украинский глава государства Пётр Порошенко находится на второй строчке.
Всю самую актуальную, подробную и интересную информацию о ходе голосования можно прочитать в нашей текстовой трансляции.
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