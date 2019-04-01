Зеленский сохраняет лидерство после обработки 60,28% протоколов

За второе место в рейтинге пока борются Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко, у них разница в три процента.

ЦИК Украины обработала уже 60,28% протоколов, согласно которым первое место остаётся за шоуменом Владимиром Зеленским (у него 30,36% голосов).

На втором месте идёт действующий президент Пётр Порошенко (у него 16,40%), у "газовой принцессы" Юлии Тимошенко 13,08% голосов. Лидер "Оппозиционной платформы — за жизнь" Юрий Бойко занимает четвёртое место с 11,58%.

Эти данные совпадают с предварительными результатами экзитпола. Отметим: если соотношение сил сохранится, то по законам Украины должен пройти второй тур президентских выборов, в который пока что выходят Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.

Всю самую актуальную, подробную и интересную информацию о ходе голосования можно прочитать в нашей текстовой трансляции.