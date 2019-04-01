На избирательном участке в Киеве повесили карту Украины без Крыма

Авторы соответствующей публикации в "Фейсбуке" призывают правоохранителей "немедленно отреагировать и наказать виноватых".

На выборах украинского президента на одном из избирательных участков в Киеве вывесили карту страны без Крыма, который Украина продолжает считать своей территорией, а также без ДНР и ЛНР. Об этом говорится в группе "Защити свой голос" в "Фейсбуке".

— Позор в столице! На избирательном участке в Киеве, расположенном по адресу: ул. Сержа Лифаря, 14, в школе № 276 на сцене висит большое изображение карты Украины. И это изображение — без Крыма, — говорится в посте.

Авторы публикации призывают правоохранителей "немедленно отреагировать и наказать виноватых". В свою очередь, мнения пользователей разделились: кто-то увидел в произошедшем "заслугу" действующего президента Петра Порошенко, кто-то узрел проблему с образованием в стране и потребовал уволить директора школы.

— Нужно посмотреть правде в глаза. Кто-то верит обещаниям Порошенко, что он вернёт Крым? — написала Татьяна Вергун.

— А что, в Крыму тоже сейчас избирают президента? — иронизировал Андрей Русанов.

На представленном изображении карты также отсутствует часть Донбасса, которая является сегодня территорией ДНР и ЛНР.

К слову, Крым всё чаще изображают российским на мировых картах. Так, официальный представитель Google недавно сообщил, что полуостров отображается на картах компании как российский регион, что вызвало бурные негодования на Украине.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведённого там в 2014 году.