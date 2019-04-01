В Москве сын бизнесмена избил солиста "Фактор-2"

Нападавшему не понравилось содержание песен группы, а потому он решил выяснить отношения вот таким способом.

В одном из московских ресторанов сын бизнесмена избил солиста группы "Фактор-2" Илью Подстрелова. Сам певец рассказал об этом в "Инстаграме".

По его словам, после концерта, где он выступал вместе с певцом Jerry, к ним в комнату отдыха ворвались двое неизвестных, один из которых был изрядно подвыпившим. Он начал возмущаться текстами песен группы "Фактор-2", в которых звучали грубые слова о женщинах.

После этого злоумышленник ворвался в гримёрку, где решил с помощью силы решить все вопросы. Сначала он дал по лицу музыканту Jerry, а вскоре досталось и Подстрелову, который попытался вступиться за друга.

— Нас кое-как разняли. Что это было, я до сих пор не понял. Это же надо, что за дебилы такие, из-за творчества готовы убить, — возмутился Подстрелов.

Любопытно, но нападавшим оказался сын владельца сети стоматологических клиник певец Джейхун Пирвердиев, который ужинал вместе со своим другом в том же ресторане.

К слову, Пирвердиев также пострадал в драке. Сейчас он намерен получить справку о побоях, чтобы в дальнейшем обратиться в суд.