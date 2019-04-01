ГИБДД намерена ужесточить контроль за автошколами

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ГИБДД намерена ужесточить контроль за автошколами

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

По мнению специалистов, отсутствие должного контроля со стороны ГИБДД негативно отражается на качестве подготовки будущих водителей.

ГИБДД намеревается усилить контроль над учебно-материальной базой автошкол и запретить интернет-занятия по вождению. Соответствующий законопроект размещён на федеральном портале проектов правовых актов.

Имея полномочия на выдачу заключений, МВД России не обладает полномочиями по дальнейшему контролю за соблюдением в процессе обучения образовательными организациями соответствия учебно-материальной базы требованиям, — говорится в пояснительной записке.

Как считают эксперты, это даёт автошколам возможность злоупотреблять и негативно отражается на качестве подготовки будущих водителей.

На сегодняшний день все автошколы контролирует Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

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