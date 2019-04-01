Медики призвали москвичей чаще смеяться для повышения иммунитета

По словам специалистов, также смех доказано помогает избавиться от физического и эмоционального напряжения.

Минута смеха не только благоприятно сказывается на настроении человека, но и доказано приводит к снижению уровня сахара в крови у больных диабетом, равноценна длительной антистрессовой релаксации и даже повышает иммунитет. Такие данные привёл главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

— Положительное влияние смеха на наш организм доказано давно. Так, например, в ходе одного из исследований у больных сахарным диабетом, находящихся на одном и том же рационе питания, уровень сахара в крови снижался после просмотра комедий. Когда мы смеёмся, усиливается физическая нагрузка на все отделы организма, а затем тело расслабляется и успокаивается. Таким образом, смех помогает нам избавиться от физического и эмоционального напряжения, — рассказал агентству городских новостей "Москва" Тяжельников.

По его словам, всё дело в эндорфинах — гормонах счастья, которые вырабатываются организмом во время смеха. Именно они помогают человеку избавиться от раздражения и грусти. И в то же время значительно снизить уровень гормонов стресса.

— Стоит только улыбнуться, и мозг даст команду организму вырабатывать эти гормоны. Поэтому, если у вас вдруг испортилось настроение, посмотрите что-то веселое. Достаточно даже просто вспомнить нечто, что рассмешило вас недавно, и состояние изменится, — пояснил специалист депздрава.

Также Андрей Тяжельников рассказал о ещё одном удивительном свойстве смеха. Он действует как болеутоляющее и полезен при заболеваниях дыхательных путей.

— Вдох при смехе становится длиннее, а выдох короче, но интенсивнее, поэтому верхние дыхательные пути в процессе смеха очищаются. Кроме того, смех уменьшает частоту сердцебиения, расширяет артерии, увеличивает выработку иммуноглобулина, активирует гамма-интерферон, защищающий организм от возникновения опухолей, и повышает иммунитет, — добавил Тяжельников.

По его словам, позитивный настрой человека отражается и на его внешнем виде. Ведь те люди, что постоянно улыбаются, имеют более развитые лицевые мышцы, что позволяет им выглядеть более молодо.

— Фитнес-тренеры советуют чаще смеяться для поддержания физической формы, уверяя, что смех хорош для укрепления мышц шеи, живота, спины и ног. Нет однозначных доказательств того, что смех оказывает прямое лечебное действие, но то, что хорошее психоэмоциональное состояние способствует сохранению здоровья — это бесспорно, — подытожил специалист столичного депздрава.