"Билайн" стал "Бузлайном" Ольги Бузовой в честь 1 апреля

На прошлой неделе Ольга Бузова анонсировала появление нового виртуального мобильного оператора. Сегодня выяснилось, что это первоапрельская шутка, которую певица подготовила совместно с "Билайном".

В начале прошлой недели популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова анонсировала запуск собственного мобильного оператора. Звезда рассказала в "Инстаграме", что старт проекта состоится 1 апреля, но больше не сообщила никаких деталей. Журналисты предположили, что новый виртуальный оператор задействует готовую инфраструктуру компаний Tele2 или "Мегафон", а первыми доступ к нему получат фанаты Бузовой. Однако с наступлением указанной даты выяснилось, что звезда всех разыграла: запуск виртуального оператора оказался первоапрельской шуткой, которую Бузова подготовила вместе с оператором "Билайн".

Рано утром аккаунты "Билайн" во "ВКонтакте" и в "Фейсбуке" сменили название на "Бузлайн". Также сменилось оформление официального сайта сотового оператора. В обоих случаях появились баннеры и видеоролики с Ольгой Бузовой. "Вэлкам, наши хорошие! Добро пожаловать на яркую половину!" — гласит приветственный пост "Бузлайна" во "ВКонтакте".

Стоит отметить, что оформление — это не единственное, что изменилось у оператора. Ещё он переименовал традиционные тарифы в "Бузлим" и "Супер-Бузлим". Они являются аналогами стандартных "Анлим" и "Суперанлим".