В российских жилых комплексах может появиться система распознавания лиц

Минстрой поддерживает внедрение этой технологии, которая может повысить безопасность граждан.

На территории жилых комплексов в России может появиться система распознавания лиц. Пилотный проект по внедрению данной технологии планирует запустить концерн "Калашников", пишут "Известия" со ссылкой на гендиректора предприятия Владимира Дмитриева.

Сейчас проект обсуждается с Минстроем. Также "Калашников" ищет заинтересованных во внедрении системы девелоперов.

На начальном этапе её разместят на ещё строящемся объекте, что поможет избежать найма охраны и сократить число заборов на территории. После завершения стройки камеры будут оставаться на месте и работать на территории жилого комплекса.

Минстрой поддерживает внедрение этой технологии, которая может повысить безопасность граждан.