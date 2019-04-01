Шнуров высмеял "экстремизм" в песне Наташи Королёвой

Ранее артистка рассказала, что ей запретили въезд на Украину в 2016 году из-за композиции 1995 года.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором высмеял сообщения о том, что Служба безопасности Украины нашла "экстремизм" в песнях певицы Наташи Королёвой. Стихотворение Шнуров опубликовал в своём инстаграме.

Отравили, не спасёт нас клизма. Я не ссал, и ты, дружок, не ссы, Находясь под гнётом экстремизма, Русской термоядерной попсы. Сергей Шнуров

Сама Королёва оставила комментарий под публикацией Шнурова, отметив, что она в недоумении от того, как из её музыки могли "сделать зверя".

Напомним, Наташа Королёва рассказала, что в 2016 году причиной для запрета въезда на территорию родной Украины стала песня "Маленькая страна", написанная в 1995 году.