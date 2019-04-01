В Москве экс-полицейского подозревают в похищении двух несовершеннолетних сестёр

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В Москве экс-полицейского подозревают в похищении двух несовершеннолетних сестёр

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Фото: © VK/Арина Бондарь

Девочки ушли гулять и сначала даже выходили на связь с родителями. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Мужчина 1982 года рождения подозревается в похищении двух девочек 13 и 16 лет. Причём, как стало известно Лайфу, под подозрением оказался бывший полицейский.

Вечером 31 марта в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что его дочь и её двоюродная сестра ушли гулять примерно в 15:30. Спустя два часа девочки вышли на связь с родителями, после чего их телефоны оказались отключены. Обе девочки характеризуются с положительной стороны.

<p>Фото: © VK.com</p>

Найти сестёр удалось в квартире местного жителя на Волжском бульваре. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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