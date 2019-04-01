В Самаре шесть малышей заразились гепатитом А в детском саду

Сейчас корпус учреждения, где было выявлено распространение заболевания, закрыт для проведения противоэпидемиологических мероприятий.

Шестеро воспитанников детсада в Самаре были госпитализированы после того, как заразились гепатитом А, информирует городской департамент образования.

— В детском саду № 306 обнаружено шесть случаев заболевания гепатитом А у детей, одному педагогу был установлен ложноположительный диагноз. Дети госпитализированы, — уточняется в сообщении департамента в соцсетях.

По информации ведомства, корпус детсада на Нагорной улице, где было выявлено распространение заболевания, закрыт для осуществления противоэпидемиологических мероприятий. В связи с ЧП департамент начал проверку, ситуация находится под контролем местного управления Роспотребнадзора.

Это не первый случай массового заражения детей. Так, в больнице Благовещенска более 100 онкобольных детей заразились гепатитом C.

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