В Самаре шесть малышей заразились гепатитом А в детском саду

Шестеро воспитанников детсада в Самаре были госпитализированы после того, как заразились гепатитом А, информирует городской департамент образования.
— В детском саду № 306 обнаружено шесть случаев заболевания гепатитом А у детей, одному педагогу был установлен ложноположительный диагноз. Дети госпитализированы, — уточняется в сообщении департамента в соцсетях.
По информации ведомства, корпус детсада на Нагорной улице, где было выявлено распространение заболевания, закрыт для осуществления противоэпидемиологических мероприятий. В связи с ЧП департамент начал проверку, ситуация находится под контролем местного управления Роспотребнадзора.
Это не первый случай массового заражения детей. Так, в больнице Благовещенска более 100 онкобольных детей заразились гепатитом C.
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