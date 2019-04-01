Появилось видео драки с солистом "Фактора-2"

В Сети появились кадры драки в одном из московских ресторанов, в котором избили солиста группы "Фактор-2" Илью Подстрелова. Видеозапись музыкант опубликовал в "Инстаграме".
На кадрах видно, как к Подстрелову и певцу Jerry подходит сын владельца сети стоматологических клиник певец Джейхун Пирвердиев и после короткого монолога начинает потасовку. Солист "Фактора-2" пытается разнять драку, однако вскоре и сам получает небольшие травмы.
Позже он записал видео, в котором рассказал подробности произошедшего.
— Короче, ворвался какой-то хрен после концерта, налетел как ненормальный, — рассказал Подстрелов.
Ранее Лайф рассказывал, что в одном из московских ресторанов избили солиста группы "Фактор-2" Илью Подстрелова.
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