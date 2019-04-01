Депутат ЕП: ЕС смирится с любым исходом выборов на Украине, но с одним условием

Европейский союз смирится с любым исходом выборов на Украине, но с одним условием. Как пояснил депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов, там не приемлют "трагических подтасовок, насилия или подкупа избирателей".
— ЕС смирится с любым исходом выборов на Украине, если не будет катастрофических подтасовок, насилия или откровенного подкупа избирателей, — приводит слова Митрофанова РИА "Новости".
Как уже сообщал Лайф, ранее в МВД страны рассказали, что во время выборов было зафиксировано 1927 нарушений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства.
За ситуацией на выборах президента Украины вы можете следить в текстовой трансляции Лайфа.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени