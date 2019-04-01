Украинский журналист призвал расстрелять всех, кто не голосовал за Порошенко

По его мнению, у действующей власти нет шансов победить во втором туре выборов, потому что в стране много "предателей".

Украинский журналист Айдер Муждабаев призвал расстреливать тех граждан Незалежной, которые не отдали свои голоса за действующего президента страны Петра Порошенко.

— Вот отличная карта тех, с кем мы живем в одной стране, — заявил Муджабаев, опубликовав карту голосовавших за шоумена Владимира Зеленского. — Это — обыкновенные предатели. Те, кто сдадут страну на раз-два. Прибавьте сюда избирателей Юли, Бойко, Вилкула и прочих ставленников РФ. Никаких шансов победить их во втором туре у нас нет. Это абсолютно нереально. Предательство победит с вероятностью 100%.

Как заявил журналист, пророссийское большинство не оставляет никакого шанса спастись, кроме как начать убивать голосовавших за кого-то, кроме Порошенко.

— Я только что говорил у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придётся стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю ещё шести-восьми областей, — написал в своей публикации Муджабаев.

К слову, местные издания, опубликовавшие это мнение, подчёркивают, что не согласны с ним, поскольку подобные высказывания являются прямым нарушением законов Украины.

Напомним, на Украине обработали почти 70% протоколов, согласно которым первое место остаётся за шоуменом Владимиром Зеленским. За второе место в рейтинге борются Юлия Тимошенко и Пётр Порошенко.