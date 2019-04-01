Более 40 детей отравились в лагере в Мытищах

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Более 40 детей отравились в лагере в Мытищах

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Двоих детей госпитализировали, остальным была оказана помощь на месте инцидента.

В детском оздоровительном лагере "Клязьма" в городском округе Мытищи отравились восемь взрослых и 41 ребёнок. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

В результате пищевого отравления в ДОЛ "Клязьма" в городском округе Мытищи пострадало 49 человек, из них 41 ребёнок, — сказал собеседник агентства.

Как отмечается, 30 марта на территории лагеря проходил танцевальный конкурс, в котором принимали участие 200 детей из разных городов страны. После инцидента двоих детей отправили в центральную районную больницу, остальным была оказана помощь на месте.

На следующий день, 31 марта, дети в сопровождении родителей покинули лечебное учреждение.

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