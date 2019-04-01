Mitsubishi купил у LADA лицензию на производство модели Vesta

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Mitsubishi купил у LADA лицензию на производство модели Vesta

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Фото: © Официальный сайт LADA

Японский концерн планирует заменить отечественной моделью легендарный Lancer, который сняли с производства в 2017 году.

Mitsubishi выкупил у российской LADA лицензию на модель Vesta, которая ляжет в основу нового седана от японской марки. Об этом сегодня, в День дурака, сообщает портал Drom.ru со ссылкой на источники.

Российский автомобиль, который будет производиться на заводе японского концерна, призван заменить легендарный седан Lancer, который сняли с производства в 2017 году. Производство, разумеется, будет налажено на заводе марки в японской префектуре Окаяма.

Когда с конвейера сойдут первые "ладоподобные" седаны, пока неизвестно. Постараемся выяснить уже после 1 апреля :)

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