Mitsubishi купил у LADA лицензию на производство модели Vesta

Mitsubishi выкупил у российской LADA лицензию на модель Vesta, которая ляжет в основу нового седана от японской марки. Об этом сегодня, в День дурака, сообщает портал Drom.ru со ссылкой на источники.
Российский автомобиль, который будет производиться на заводе японского концерна, призван заменить легендарный седан Lancer, который сняли с производства в 2017 году. Производство, разумеется, будет налажено на заводе марки в японской префектуре Окаяма.
Когда с конвейера сойдут первые "ладоподобные" седаны, пока неизвестно. Постараемся выяснить уже после 1 апреля :)
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени