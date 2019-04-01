Сторонник Порошенко обозвал избирателей Зеленского населением, а не гражданами

По мнению Тараса Березовца, таких "не граждан" среди жителей Украины почти половина страны.

Украинцы, отдавшие свой голос на выборах президента за Владимира Зеленского, никакие не граждане Незалежной, а просто её население. Таким скандальным заявлением отметился политолог Тарас Березовец, являющийся сторонником действующего украинского лидера Петра Порошенко. Так негативно он отреагировал на предварительные результаты выборов, согласно которым шоумен набрал почти в два раза больше голосов, чем действующий президент Украины.

— Главный и самый неприятный вывод дня голосования для страны. Более половины жителей Украины не ощущают себя её гражданами. Это не граждане, а население. На этом горькие уроки не заканчиваются. Впереди ещё парламентские выборы и эта картина станет ещё более уродливой. Главное, признать это как факт, переосмыслить ошибки и двигаться вперёд, — заявил Тарас Березовец.

Напомним, на Украине обработали почти 70% протоколов, согласно которым первое место остаётся за шоуменом Владимиром Зеленским. За второе место в рейтинге борются Юлия Тимошенко и Пётр Порошенко. В ЦИК официально объявили, что будет второй тур голосования.

Всю самую актуальную, подробную и интересную информацию о ходе голосования можно прочитать в нашей текстовой трансляции.