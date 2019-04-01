Фильм Тима Бёртона "Дамбо" возглавил российский прокат по итогам выходных

Новая кинолента рассказывает о цирковом слонёнке по имени Дамбо, который научился летать.

Фильм "Дамбо" режиссёра Тима Бёртона заработал в российском прокате 281,6 миллиона рублей за первые четыре дня показа. Это позволило ленте возглавить прокат по итогам выходных, сообщает кинопортал "Кинобизнес сегодня".

"Дамбо" — киноадаптация одноимённого мультфильма 1941 года. Фильм рассказывает историю циркового слонёнка Дамбо, который научился летать. Главные роли в киноленте исполнили Ева Грин, Колин Фаррелл и Дэнни Де Вито.

Второе место в российском прокате заняла ещё одна новинка — фильм ужасов "Мы". Лента заработала 95,5 миллиона рублей. На третьем месте в российском прокате оказался отечественный военный фильм "Балканский рубеж" — он собрал 80,1 миллиона рублей за прошедшие выходные.