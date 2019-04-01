Зеленский рассказал, кого видит на посту премьера Украины

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, кого видит на посту премьер-министра Незалежной. Фамилию он раскрывать отказался, добавив, что это должен быть профессионал.

— Премьер-министром вижу специалиста, профессионального человека. Фамилии сейчас нет, — приводит слова Зеленского украинские СМИ.

При этом шоумен анонсировал, что до 21 апреля он представит общественности пять человек, которые в случае его победы войдут в президентскую команду.

Напомним, на Украине обработали почти 70% протоколов, согласно которым первое место остаётся за шоуменом Владимиром Зеленским. За второе место в рейтинге борются Юлия Тимошенко и Пётр Порошенко. В ЦИК официально объявили, что будет второй тур голосования.