"Капитан Марвел" собрал почти $1 млрд в прокате

В настоящий момент на счету у новой киноленты о женщине-супергерое находится $990 млн.

Фильм "Капитан Марвел" демонстрирует ошеломляющие показатели в мировом прокате. За три недели лента заработала $990 млн, приблизившись к важной для кино отметки в $1 млрд. Об этом сообщает Joblo.

Что же касается других фильмов, которые сейчас доступны в кинотеатрах, то их кассовые сборы не настолько радужные. К примеру, третья часть мультфильма "Как приручить дракона — 3" собрала $500 млн, а "Дамбо" — $116 млн (бюджет фильма — порядка $170 млн). Также хоррор "Мы" заработал $174,5 млн при 20-миллионном бюджете.

Напомним, что уже через 4 недели в прокате стартует фильм "Мстители: финал". Ему прогнозируют $840 млн за первые выходные в прокате. До этого сообщалось, что лента будет длиться 3 часа.