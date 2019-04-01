Минфин предложил увеличить НДС на напитки с сахаром

Такая мера может послужить альтернативой специальному налогу на напитки с высоким содержанием сахара.

Минфин предложил отменить льготную ставку НДС в размере 10% для сахаросодержащих алкогольных напитков. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо замглавы ведомства Ильи Трунина, направленное в аппарат правительства.

— Считаем целесообразным рассмотреть вопрос об исключении таких продуктов из перечня товаров, на которые действует пониженная ставка НДС, — говорится в письме.

Предложение было направлено в правительство в ответ на инициативу Минздрава ввести дополнительный сбор на напитки с высоким содержанием сахара.

Как отмечается, такая мера может послужить альтернативой специальному налогу на подслащённые напитки.