Путин сегодня проведёт совещание с Сечиным

У президента РФ Владимира Путина сегодня запланировано совещание с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— У Путина на докладе будет руководитель "Роснефти" Игорь Сечин. Расскажет о достижениях компании по 2018 году и о перспективных планах развития, — заявил представитель Кремля.
Песков напомнил, что лидер страны принимает руководителей системообразующих с точки зрения экономики компаний.
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