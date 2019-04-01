Путин сегодня проведёт совещание с Сечиным

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Путин сегодня проведёт совещание с Сечиным

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Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

У президента РФ Владимира Путина сегодня запланировано совещание с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

У Путина на докладе будет руководитель "Роснефти" Игорь Сечин. Расскажет о достижениях компании по 2018 году и о перспективных планах развития, — заявил представитель Кремля.

Песков напомнил, что лидер страны принимает руководителей системообразующих с точки зрения экономики компаний.

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