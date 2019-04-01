Утерянный эскиз работы Рубенса купили за 95 млн рублей

Начальная оценка стоимости данной работы, которую давно никто не видел, составляла 200 тысяч евро.

Один из утерянных эскизов Питера Пауля Рубенса продан был на аукционе во Франции. Работу купили за 1,3 млн евро (более 95 млн рублей). Об этом сообщает Trtworld.

Отмечается, что на основе этого эскиза Рубенс вместе со своими учениками украсил своды иезуитской церкви в Антверпене. Начальная оценка стоимости этой работы составляла 200 тысяч евро (более 14 млн рублей).

По словам распорядителя аукционного дома Mercier & CIE Патрика Дегине, в марте 1620 года мастеру поступил заказ на 39 картин. На выполнение работы ушло около года, Рубенсу помогали около 30 учеников.