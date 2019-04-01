Песков считает преждевременным делать выводы по выборам на Украине

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Песков считает преждевременным делать выводы по выборам на Украине

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Дмитрий Песков. Фото: © Агентство городских новостей «Москва»/Иванко Игорь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле никак не относятся к лидерству Владимира Зеленского в первом туре выборов на Украине.

Выборы на Украине не закончились, предстоит второй тур. Пока давать какие-то заключения рано, надо подождать, — сказал Песков.

Напомним, на Украине обработали свыше 60% протоколов, согласно которым первое место остаётся за шоуменом Владимиром Зеленским (у него 30,36% голосов). За второе место в рейтинге борются Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко. ЦИК страны объявила о проведении второго тура.

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