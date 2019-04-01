Опубликован новый трейлер сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" — видео

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Опубликован новый трейлер сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" — видео

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Обложка видео: youtube/We Got This Covered

Премьера нового, пятого сезона телешоу должна будет состояться 2 июня 2019 года.

Телевизионный канал АМС опубликовал первый трейлер пятого сезона сериала под названием "Бойтесь ходячих мертвецов". Это спин-офф и приквел сериала популярного шоу "Ходячие мертвецы".

Создатели сериала рассказали о том, что начиная с пятого сезона шоу "Бойтесь ходячих мертвецов" миссия группы станет ясна. Теперь им придётся найти выживших и помочь сделать то, что осталось от мира, чуть лучше.

В шоу снимаются Мерседес Масон, Ким Диккенс, Колман Доминго, Фрэнк Диллэйн и другие. Премьера пятого сезона шоу запланирована на 2 июня 2019 года.

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