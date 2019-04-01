Песков: Неверно поздравлять кого-то с выходом во второй тур выборов на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли официальная Москва поздравлять каких-либо кандидатов в лидеры Украины с выходом во второй тур выборов.

— Пока выборы не закончились. Поздравлять с выходом во второй тур, наверное, было бы неверно. Конечно, об этом речи не идёт. Победитель выборов пока не определён на Украине, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков отказался оценивать результаты выборов на Украине до окончания второго тура.

Напомним, ЦИК Украины уже официально объявила о втором туре выборов президента. Первое место по результатам обработки почти 70% протоколов остаётся за шоуменом Владимиром Зеленским. За второе место борются Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко.