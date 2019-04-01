Пескову не хотелось бы видеть партию войны у руля Украины

В Кремле внимательно следят за заявлениями кандидатов, особенно в той части, которая касается нашей страны и двусторонних отношений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал украинские выборы, которые состоялись в минувшее воскресенье. По его словам, оценивать итоги и делать какие-то выводы было бы преждевременно, по крайней мере, до окончания второго тура.

Вместе с тем он отметил, что в Кремле внимательно следят за заявлениями кандидатов, особенно в той части, которая касается нашей страны и двусторонних отношений.

— Хотелось бы видеть не партию войны у руля Украины, а партию, нацеленную на поэтапное урегулирование ситуации на Юго-Востоке Украины на основе имеющихся договорённостей, — добавил Песков.

Отметим, что ЦИК Украины закончила обработку уже 70,03% бюллетеней. У Владимира Зеленского на эту минуту 30,45% голосов, у Петра Порошенко — 16,19% голосов, у Юлии Тимошенко — 13,15%.

Это означает, что Порошенко и Зеленский проходят во второй тур. Он должен состояться через три недели (21 апреля).