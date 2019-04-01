Песков ответил на слова Зеленского об "оккупации" территорий Украины

По его мнению, происходящее сегодня в Незалежной является следствием политики, которую проводит руководство страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова Владимира Зеленского о компенсациях Украине заявил, что Москва не оккупирует никакие территории.

— Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти и речи. Потому что в данном случае республики Донбасса, непризнанной республики Донбасса, они отторгнуты самой Украиной, — заявил Песков.

По его мнению, происходящее сегодня в Незалежной является следствием политики, которую проводит руководство страны.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что на гипотетической встрече с Владимиром Путиным он бы поднял вопрос компенсаций Украине за "оккупированные территории".