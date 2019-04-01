В Кремле указали на склонность США к рестрикциям в международных делах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о новых санкциях США по делу Скрипалей, указал, что склонность Вашингтона к рестрикциям в решении международных дел заметна невооружённым глазом.

— Пока нечего сказать, ибо мы не видели ничего конкретного на этот счёт. Но в целом склонность к каким-то ограничительным мерам и рестрикциям в международных делах Вашингтона видна невооружённым глазом. Но о чём речь в данном случае, мы не знаем, — отметил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в США подготовили проект новых антироссийских санкций из-за инцидента в британском Солсбери.

Напомним, 4 марта прошлого года экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом. Лондон подозревает в этом двоих россиян. В свою очередь Москва категорически отвергает все обвинения.