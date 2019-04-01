PewDiePie выпустил саркастичный клип-поздравление для индийского канала T-Series

Некоторое время назад видеоблогер лишился звания самого главного пользователя YouTube.

Шведский видеоблогер Феликс Чельберг (PewDiePie) выпустил саркастический клип под названием Congratulations. В нём блогер, который с 2013 года был лидером среди YouTube-каналов по количеству подписчиков, поздравил индийский канал T-Series с тем, что он обогнал его.

Напомним, 21 марта PewDiePie уступил место самого популярного YouTube-блогера индийскому лейблу. Теперь лидерство принадлежит компании T-Series, которая выпускает музыкальные клипы.

В своём клипе блогер насмехается над конкурентом. В частности, PewDiePie указал на то, что половина подписчиков этого канала накручены, а в начале карьеры канал T-Series продавал пиратские копии песен. Вместе с этим блогер посмеялся над проблемами Индии, например над бедностью и кастовым неравенством.