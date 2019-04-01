На Урале неизвестные разгромили редакцию "Коммерсанта" и оставили записку

Гендиректор издания в Екатеринбурге Сергей Плахотин сообщил, что не знает, кто и из-за чего напал на редакцию.

На редакцию газеты "Коммерсантъ-Урал" в Екатеринбурге минувшей ночью напали неизвестные — они разгромили кабинеты гендиректора, главреда и главного бухгалтера, а также серверную. Об этом сообщает URA.RU.

Погром в редакции 1 апреля обнаружили сотрудники. В кабинетах были перевёрнуты компьютеры, а на столе генерального директора лежала записка: "Сдохнешь, сявка...".

Это подтвердили в УМВД по Екатеринбургу. По данным правоохранителей, следов взлома обнаружено не было. Выяснилось, что из помещения были похищены два жёстких диска. На месте работает следственно-оперативная группа.

Гендиректор "Коммерсанта" в Екатеринбурге Сергей Плахотин сообщил URA.RU, что не знает, кто и из-за чего напал на редакцию, однако он не исключает, что инцидент может быть связан с недавно вышедшей книгой "Ловцы банд".

В книге говорится о конфликтах и конкуренции между группировками и кланами в Екатеринбурге в 90-х, а также раскрываются подробности работы оперативников.