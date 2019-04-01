Названо самое посещаемое жильё на Airbnb — это хижина-гриб под Сан-Франциско

Жильё сдаётся с 2009 года. Хижина уже получила порядка 1300 отзывов от гостей, которые высоко оценили её.

Хижина в форме гриба, которая расположена недалеко от Сан-Франциско, стала самым посещаемым жильём на Airbnb (сервисе по бронированию жилья). Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что жильё полностью забронировано до октября 2019 года. Хижина сдаётся с 2009 года. С того времени она получила порядка 1300 отзывов от гостей, которые поставили максимальную оценку за стоимость, чистоту и расположение. Купол этого здания частично выполнен из стекла — это позволяет наблюдать за звёздами. Также в доме есть Wi-Fi.

В хижине могут проживать 3 гостя. Жильё оборудовано большой кроватью, телевизором, холодильником, кофемашиной и другими вещами. Одна ночь проживания в этой хижине стоит $130 (8500 рублей).