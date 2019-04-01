Марк Хэмилл озвучит куклу Чаки в ремейке "Детских игр"

По словам популярного актёра, ему уже не терпится войти в образ настолько культового персонажа.

Актёр Марк Хэмилл ("Звёздные войны") озвучит куклу Чаки в ремейке фильма ужасов "Детские игры". Этой информацией он поделился на персональной странице в Instagram.

По словам звезды кино, ему уже не терпится войти в образ настолько культового персонажа. Хэмилл заявил, что "Чаки — это не просто игрушка, а лучший друг всех нас".

Напомним, режиссёром фильма выступит Ларс Клевберг. Российская премьера ленты запланирована на 20 июня. Впервые Чаки появился на экранах в 1988 году.