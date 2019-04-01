Блогер сделал щит из популярной игры Sekiro и испытал его огнём — видео

Энтузиасту удалось сделать так, что металлическое устройство защищает людей от фейерверков.

Британский инженер Колин Фёрз сначала создал реальную копию выдвигающегося топора из игры Sekiro: Shadows Die Twice, а позже сконструировал встроенный щит из этой же игры. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале colinfurze и уже набрало более двух миллионов просмотров.

Устройство работает по принципу раздвижного щита. В игре данный инструмент защищает героя от урона. В реальных же условиях щит сможет спасти человека от фейерверка.

Зрители остались в восторге от видео и устройства, которое создал Колин Фёрз.

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Колин: Я понимаю, что щит очень хрупкий и не сможет меня защитить. Я: Такая разумность не характерна для тебя, Колин. Колин: Поэтому я собираюсь выстрелить в себя фейерверками и посмотреть, что получится. ExistentialOcto