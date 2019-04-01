На Украине лидерство Порошенко "в тюрьмах и психбольницах" сочли символичным

Бывшая глава Министерства юстиции считает, что голоса в поддержку действующего президента Незалежной приходят из бюджетных учреждений.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что действующий глава страны Пётр Порошенко получил наибольшую поддержку в тюрьмах и психбольницах. Об этом она сообщила в своём фейсбуке.

Она отметила, что Порошенко "уверенно лидирует в тюрьмах и психбольницах", так как именно оттуда приходят результаты голосования в первую очередь, а также из хосписов и диспансеров.

— Символично. Жить по-новому — это и значит жить в криминальном дурдоме, — написала Лукаш.

Лукаш добавила, что, несмотря на полученные результаты, "крах этого рейха неизбежен".

Ранее Лайф писал о том, что украинский журналист призвал расстрелять всех, кто не голосовал за Порошенко.