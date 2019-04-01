Зеленский продолжает лидировать после обработки 75,13% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский сохраняет лидерство на выборах президента Украины с результатом 30,41 процента голосов после обработки 75,13 процента протоколов. Об этом сообщается на интерактивном табло Центральной избирательной комиссии страны.
Действующий глава государства Пётр Порошенко набирает 16,12 процента голосов, а лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко поддержали 13,20 процента избирателей.
Лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко занимает четвёртое место, у него 11,52 процента.
Самую актуальную, подробную и интересную информацию о ходе голосования можно прочитать в нашей текстовой трансляции.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени