Зеленский продолжает лидировать после обработки 75,13% протоколов

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Зеленский продолжает лидировать после обработки 75,13% протоколов

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Владимир Зеленский. Фото: © РИА Новости

Шоумен Владимир Зеленский сохраняет лидерство на выборах президента Украины с результатом 30,41 процента голосов после обработки 75,13 процента протоколов. Об этом сообщается на интерактивном табло Центральной избирательной комиссии страны.

Действующий глава государства Пётр Порошенко набирает 16,12 процента голосов, а лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко поддержали 13,20 процента избирателей.

Лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко занимает четвёртое место, у него 11,52 процента.

Самую актуальную, подробную и интересную информацию о ходе голосования можно прочитать в нашей текстовой трансляции.

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