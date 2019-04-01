Курьер отхлебнул коктейль клиента, попал на видео и лишился работы

В городе Стоктон (штат Калифорния, США) курьер попробовал коктейль клиента на вкус. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения, после чего курьера уволили. Об этом сообщает Nypost.
Печенье и коктейль заказал 14-летний Ришаб Мальхотра. Мальчик не подозревал о поступке курьера, поэтому он съел печенье и выпил коктейль. На следующий день отец попросил сына посмотреть записи с камеры наружного наблюдения, которая установлена рядом с дверным звонком. На видео ребёнок увидел, что курьер пил его молочный коктейль через трубочку.
Раджеш (отец мальчика) назвал произошедшее безумием, а также отметил, что курьер поставил под угрозу здоровье семьи. Мужчина написал жалобу в службу доставки еды. Сервис принёс извинения за инцидент, а также заявил, что курьер уже уволен.
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