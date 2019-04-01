Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и военное сотрудничество

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Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и военное сотрудничество

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Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы военного сотрудничества. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе контакты по военной линии, а также ситуация в ближневосточном регионе, — поясняется в сообщении пресс-службы.

Телефонные переговоры были инициированы израильской стороной, отметили в Кремле.

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