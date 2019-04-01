В Москву вернутся ночные заморозки

Читайте также

В Москву вернутся ночные заморозки

318

Метеорологи сообщили, что уже во вторник в столичный регион придёт антициклон, который продержится всю неделю.

В первых числах апреля в Москву вернутся ночные заморозки, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

По словам специалистов, уже во вторник в столичный регион придёт антициклон и будет доминировать в атмосфере большую часть недели. Погода ожидается сухая, но холодная.

<p></p>

— Вернутся ночные заморозки — во вторник и среду возможно понижение температуры до минус 1–6. Днём воздух будет прогреваться до плюс 5–10 градусов, — сказал собеседник агентства.

Как отметил эксперт, такой температурный режим укладывается в рамки климатической нормы. В конце рабочей недели температура не превысит 3–8 градусов тепла.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×