В первых числах апреля в Москву вернутся ночные заморозки, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
По словам специалистов, уже во вторник в столичный регион придёт антициклон и будет доминировать в атмосфере большую часть недели. Погода ожидается сухая, но холодная.
— Вернутся ночные заморозки — во вторник и среду возможно понижение температуры до минус 1–6. Днём воздух будет прогреваться до плюс 5–10 градусов, — сказал собеседник агентства.
Как отметил эксперт, такой температурный режим укладывается в рамки климатической нормы. В конце рабочей недели температура не превысит 3–8 градусов тепла.
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